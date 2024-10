Η συνεργασία της Jeep με την The North Face απέδωσε μια ειδική όσο και εντυπωσιακή έκδοση του νέου Jeep Avenger 4xe.

Συνεργαζόμενες στενά για δύο χρόνια, η Jeep και η The North Face δημιούργησαν μια ειδική έκδοση του πολυαναμενόμενου τετρακίνητου Avenger 4xe που θα ολοκληρώσει την γκάμα του μοντέλου. Δίνοντας την δυνατότητα για εκδόσεις βενζίνης, υβριδική με κίνηση στους δύο ή τους τέσσερις τροχούς αλλά και αμιγώς ηλεκτρική, το Avenger είναι έτσι το B-SUV με τις περισσότερες επιλογές για τον πελάτη.

Υπηρετώντας τη δέσμευση της Jeep για ελευθερία κίνησης σε κάθε έδαφος και της The North Face για περιπέτεια και εξερεύνηση, το Jeep Avenger 4xe The North Face Edition έχει συλλεκτικό χαρακτήρα καθότι θα παραχθεί σε μόνο 4.806 μονάδες, όσες ακριβώς και το μέγιστο υψόμετρο του Mont Blanc.

Θα αποτελέσει την κορυφαία έκδοση του μοντέλου και θα είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα αμαξώματος: Λευκό Snow, Μαύρο Volcan και Γκρι Storm, ενώ θα εξοπλίζεται με μαύρες ζάντες αλουμινίου 17” που θα κοσμούνται από χρυσές λεπτομέρειες. Θα υπάρχουν επίσης ειδικά γραφικά που αποτυπώνουν τις ισοϋψείς γραμμές του Mont Blanc καθώς και ειδικές προστατευτικές ποδιές, ενώ το καπό θα κοσμεί αυτοκόλλητο με διττή χρησιμότητα: Αφενός θα εκμηδενίζει τις αντανακλάσεις του ήλιου, αφετέρου θα υπογραμμίζει με στιλ τη συνεργασία των δύο θρυλικών μαρκών.

Οι ισοϋψείς γραμμές του Mont Blanc απαντώνται και στο ταμπλό, ενώ υπάρχει ειδικό γραφικό με την κορυφογραμμή του βουνού και αναγραφή για τα 4.806 Avenger 4xe The North Face Edition που θα παραχθούν. Τα πατάκια είναι επίσης ειδικά για την περίσταση, όπως και τα πολύ χαρακτηριστικά καθίσματα: Διαθέτουν επενδύσεις με την τεχνογνωσία της The North Face, ενώ στην πλάτη τους υπάρχουν ειδικά λάστιχα για συγκράτηση αντικειμένων και η υπογραφή της The North Face. Ωστόσο το κερασάκι δεν είναι άλλο από τη σκηνή, τον αδιάβροχο σάκο και το υδροδοχείο που συνοδεύουν το Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, προφανώς με την υπογραφής της κορυφαίας μάρκας Outdoor εξοπλισμού.

Το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe χρησιμοποιεί μια ολοκαίνουργια εκδοχή του συστήματος τετρακίνησης 4xe. Την καρδιά του αποτελεί ο 1.200άρης κινητήρας βενζίνης σε εκδοχή με 136 HP, δηλαδή 36 HP περισσότερους από της έκδοσης e-Hybrid που γνωρίζουμε ήδη. Ο ηλεκτρικός κινητήρας των 21 kW παραμένει προσαρμοσμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των 6 σχέσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο για ηλεκτρικό ξεκίνημα και κίνηση με έως 30 km/h, για έως 1 km απόστασης. Να σημειωθεί ότι χρησιμοποιείται η τελευταία γενιά του εν λόγω θερμικού κινητήρα, κάτι που σημαίνει καδένα χρονισμού, τούρμπο με πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας (VGT) και λειτουργία στο θερμοδυναμικό κύκλο Miller.

Η πιο ουσιαστική διαφορά ωστόσο βρίσκεται στο πίσω σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί ανεξάρτητη ανάρτηση Multilink για ακόμα καλύτερη άνεση και κύλιση στην εκτός δρόμου οδήγηση. Ανάμεσα στους τροχούς βρίσκεται τοποθετημένος ένας νέος ηλεκτρικός κινητήρας με ισχύ 21 kW και ροπή 88 Nm, ο οποίος τους κινεί μέσω μειωτήρα με λόγο μετάδοσης 22,7:1. Έτσι η ροπή φτάνει ισχυρά πολλαπλασιασμένη στους τροχούς και επαρκεί για να εξασφαλίζει στο Avenger 4xe το 20% της συνολικής πρόωσης ακόμα κι εάν οι εμπρός τροχοί έχουν μηδενική πρόσφυση. Με τη συνδρομή δε όλων το κινητήρων του, το τετρακίνητο Avenger μπορεί να σκαρφαλώνει σε κλίση έως και 40%, ακόμα και σε ολισθηρά εδάφη. Πολύ σημαντική είναι και η πληροφορία ότι ο πίσω ηλεκτροκινητήρας μπορεί να τροφοδοτείται αδιάκοπα με ενέργεια, οπότε η τετρακίνηση να λειτουργεί χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.

Προκειμένου να έχει εκτός δρόμου δυνατότητες κορυφαίες για την κατηγορία και αντάξιες του ονόματος της Jeep, το Avenger 4xe έχει 210 mm απόσταση από το έδαφος (+10 mm παραπάνω από του Avenger e-Hybrid) και οι γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής είναι 22, 21 και 35 μοίρες αντίστοιχα. Επίσης το Avenger 4xe μπορεί να περνά από νερά βάθους 400 mm, ενώ ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει ελαστικά M+S. Προαιρετικά, υπάρχει και επιλογή με τη σφραγίδα 3PMSF, για ακόμα καλύτερη πρόσφυση σε απαιτητικά τερέν.

Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και το σύστημα Selec-Terrain μέσω του οποίου αλλάζουν τα οδηγικά προφίλ. Το βασικό είναι το Auto που ενεργοποιεί την τετρακίνηση όταν χρειάζεται και ισορροπεί μεταξύ υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης, ενώ το Snow θέτει σε προτεραιότητα τη μέγιστη πρόσφυση και ευστάθεια. Η επιλογή Sand & Mud ενδείκνυται για κακοτράχαλα εδάφη αλλάζοντας την λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων και του ελέγχου της ευστάθειας, ενώ η Sport απελευθερώνει την πλήρη δυναμική του συστήματος 4xe. Σε αυτό βοηθάει και η λειτουργία e-Boost που ενεργοποιεί τη συνεχή συνδρομή του πίσω ηλεκτροκινητήρα στις επιταχύνσεις.

Με την The North Face Edition να αποτελεί την κορωνίδα των Avenger 4xe, η Jeep θα ολοκληρώσει με τον ιδανικότερο τρόπο την γκάμα του μοντέλου δίνοντας σε κάθε πελάτη αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Η λήψη παραγγελιών του νέου μοντέλου στη χώρα μας θα ενεργοποιηθεί έως το τέλος της χρονιάς, πάντα με την 4ετή εγγύηση που καλύπτει όλα τα μοντέλα της εταιρείας.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr