To Red Bull Showrun by Alumil 2025 «προσγειώνεται» στο Τατόι στις 31 Μαΐου, με μία ξεκάθαρη και φασαριόζα πρωταγωνίστρια: την RB7!





Το Red Bull Showrun by Alumil 2025 έρχεται στην Αθήνα υποσχόμενο μία ημέρα συνεχών συγκινήσεων σε έδαφος και αέρα! Ωστόσο, παρότι όσοι τυχεροί εξασφαλίσουν μία θέση στο Τατόι θα απολαύσουν συνολικά έξι διαφορετικά motorsport disciplines, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: η μεγάλη σταρ αυτού του μοναδικού event, θα πατάει στη Γη. Και θα βρυχάται τόσο εκκωφαντικά σε κάθε της πέρασμα που θα μοιάζει έτοιμη να ανοίξει τη Γη στα δύο.



Ο λόγος φυσικά για τη Oracle Red Bull Racing RB7 που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υποσχόμενη θέαμα υψηλών συγκινήσεων βγαλμένο από τα… παλιά, καλά της Formula 1. Τότε που στα σωθικά των μονοθέσιων βρίσκονταν ατμοσφαιρικοί V8 κινητήρες, χωρητικότητας 2400cc, με περιορισμό στις 18.000 στροφές/λεπτό.



Εκεί ορίζεται ο κόφτης, εκεί υψώνεται το ουρλιαχτό του κινητήρα, εκεί φτάνουν τα ντεσιμπέλ που θα δονήσουν για πρώτη φορά στην ατμόσφαιρα της Αττικής – ακριβώς όπως κάνουν στα Red Bull Showruns ανά τον πλανήτη, σε αυτή τη δεύτερη ζωή και νιότη της. Από τις χιονισμένες πλαγιές του Kitzbuhel μέχρι το επιβλητικό Mount Panorama και από την εξωτική Curitiba έως τους δρόμους του Tokyo.



Ας δούμε όμως περισσότερα για την εποχή που όχι απλά αγωνιζόταν στον μαγικό κόσμο της Formula 1, όχι απλά νικούσε, αλλά σάρωνε! Ήταν το μονοθέσιο με το οποίο η Oracle Red Bull Racing ρίχτηκε στην αρένα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2011. Το μονοθέσιο με τις μεγαλύτερες προσδοκίες που υπήρχαν ποτέ από «ταύρο», αφού καλούνταν να υπερασπιστεί τους δύο Παγκόσμιους Τίτλους του 2010, σε κατασκευαστές και σε οδηγούς διά χειρός Sebastian Vettel. Τους πρώτους στην ιστορία της νεοσύστατης ακόμα αυστριακής ομάδας.



Όμως η τεχνική dream team της Red Bull είχε πάρει φόρα. Με επικεφαλής του project τον Adrian Newey, υπεύθυνο σχεδιασμού τον Rob Marshall, και πινελιές από ικανούς σχεδιαστές και μηχανολόγους όπως οι Peter Prodromou, Dan Fallows και Mark Ellis, σχεδίασε ένα θηρίο που εκείνη τη σεζόν διέλυσε τον ανταγωνισμό.



Ξεκίνησε καταιγιστικά τη χρονιά, με τον Sebastian Vettel να κατακτά pole position και νίκη στην πρεμιέρα της Αυστραλίας, επαναλαμβάνοντας το επίτευγμα στη Μαλαισία. Ήταν ήδη σαφές πως σε αντίθεση με το θρίλερ του 2010, το 2011 θα ανήκε ολοκληρωτικά στους ταύρους. Στον ένα γρήγορο γύρο των κατατακτήριων δοκιμών, η RB7 που θα πατήσει γκάζι στον αεροδιάδρομο του Τατοΐου «απειλώντας» τα εναέρια μέσα του showrun, ήταν άπιαστη. Πήρε 18 pole positions σε 19 προσπάθειες (οι 15 με τον Vettel να υψώνει χαρακτηριστικά τον δείκτη του δεξιού του χεριού και οι 3 με τον Mark Webber) – ένα επίτευγμα συγκλονιστικό.



Όμως και στους αγώνες, δεν υστέρησε. Ο Vettel ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρο και στα Grand Prix Τουρκίας, την Ισπανίας, το Μονακό, Ευρώπης, Βελγίου, Ιταλίας, Σιγκαπούρης, Κορέας και Ινδίας, κατακτώντας μαθηματικά τον back to back τίτλο. Ο Webber έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στη Βραζιλία και το τελικό σκορ ήταν στο 12 στα 18!



Σε αυτήν τη συγκλονιστική συγκομιδή αξίζει να προσθέσουμε τους 10 ταχύτερους γύρους, τα συνολικά 27 βάθρα, την εντυπωσιακή αξιοπιστία (μόνο 2 DNF σε όλη τη χρονιά κι αυτά από αγωνιστικά συμβάντα) και το γεγονός πως ο Vettel δεν έπεσε πιο χαμηλά από την τέταρτη θέση, ενώ ο Αυστραλός teammate του από την πέμπτη.



Με αυτά τα στατιστικά, το δεύτερο συνεχόμενο νταμπλ ήταν αναπόφευκτο. Ο τίτλος οδηγών για τον Γερμανό από το Heppenheim ήρθε στη φημισμένη Suzuka, πέντε γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας για το 2011, ενώ οι πανηγυρισμοί σε ομαδικό επίπεδο, μία εβδομάδα μετά, στη Yeongam.



Με σπάνια παράσημα έρχεται λοιπόν στα μέρη μας η RB7. Και με δίψα να μοιράσει απλόχερα θέαμα, να κάψει άφθονο λάστιχο, να «χορέψει» ως ντάμα του Patrick Friesacher, μαγεύοντας σαν Σειρήνα της μυθολογίας με το «τραγούδι» της, όσους εξασφαλίσουν μία θέση στο Red Bull Showrun by Alumil 2025. Εκεί που θα γραφτεί ιστορία!

