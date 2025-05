Η General Tire επεκτείνει τις διαστάσεις του Grabber AT3 για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

Για όσους επιλέγουν τις off road εξορμήσεις με αυτοκινούμενο όχημα, η General Tire παρουσιάζει 4 νέες διαστάσεις του Grabber AT3 για οχήματα αναψυχής (RVs), εμπλουτίζοντας έτσι τη γκάμα των προϊόντων της με ελαστικά τύπου C και CP για παντός εδάφους χρήση. Έτσι, το 2021, η General Tire έγινε η πρώτη μάρκα στον κόσμο που παρουσίασε ένα off road τύπου C ελαστικό, για επαγγελματική χρήση.