Σε συνέχεια της αίτησης και της πρόκρισής του ως Διεθνής Λειτουργός χρηματιστηριακών αγορών όσον αφορά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ, που διοργάνωσε η Αρχή Κεφαλαιαγοράς (CMA) του Κουβέιτ, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε να συμμετάσχει ως πάροχος τεχνικών, επιχειρησιακών και επιχειρηματικών υπηρεσιών προς το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ μέσω της δημιουργίας μιας κοινοπραξίας με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή προκριθέντων Τοπικών Εταιριών για να προχωρήσει στην τελική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Όπως είχε αναφέρει και χθες το Reporter, το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 14 Φεβρουαρίου 2019, συμμετείχε στην Κοινοπραξία που αποτελείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) ως διεθνής λειτουργός χρηματιστηριακών αγορών, και ένα ευρύ αριθμό από κορυφαίους, εισηγμένους ομίλους στο Κουβέιτ, και συγκεκριμένα τις Arzan Financial Group (ARZAN) (ARZAN), First Investment Company (FIC)και National Investments Company (NIC), η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό, μέσω της διαδικασίας κλειστών προσφορών που διοργάνωσε η CMA, για την απόκτηση του 44% του μετοχικού κεφαλαίου του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ, του μοναδικού λειτουργού αγοράς, και ένα από τα κορυφαία χρηματιστήρια στην περιοχή του Κόλπου.

Η Κοινοπραξία προσέφερε 0,237 δηνάρια Κουβέιτ (EUR0,69) ανά μετοχή για την απόκτηση του ανωτέρω ποσοστού. Ένα μερίδιο 6% ανήκει στο Public Institution For Social Security (PIFSS), ενώ το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί στο κοινό μέσω εισαγωγής στο χρηματιστήριο (IPO). Η προκύπτουσα συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ είναι περίπου 0,8% που αντιστοιχεί σε επένδυση ύψους EUR1 εκ. περίπου.

Η ενεργή συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ είναι μέρος της στρατηγικής του Ομίλου να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του σε συστήματα και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και μετα-συναλλακτικής δραστηριότητας που χρησιμοποιούνται με επιτυχία στη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας, με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) από το 2008, στην παροχή συστημάτων και υπηρεσιών προς τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), στον σχεδιασμό και στην υποστήριξη λύσεων προς τρίτους στο χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και στην εγκατάσταση και παροχή συστημάτων και υπηρεσιών προς το Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ).

H AXIA Ventures Group Limited ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ η Al Tamimi & Company ενήργησε ως νομικός σύμβουλος.

Ως επόμενο βήμα, το Χρηματιστήριο Αθηνών μαζί με τους εταίρους της Κοινοπραξίας θα συνεργαστεί στενά με την CMA και το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ για την υλοποίηση των κοινών στρατηγικών στόχων. Η Κοινοπραξία σκοπεύει να υποστηρίξει την επέκταση και ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων που θα υποστηρίξουν τη ροή κεφαλαίων από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές σε εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών δήλωσε: «Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ως λειτουργός αγοράς και ως εισηγμένη εταιρία έχει την απαιτούμενη εμπειρία, και με τη συνεργασία των συνεταίρων του σκοπεύει να έχει ενεργή συμμετοχή στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ ας πάροχος τεχνικών και λειτουργικών λύσεων και σύμβουλος ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο να ενισχύσει το προφίλ του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ στην περιοχή και τη δημιουργία αξίας μέσω της στενής στρατηγικής συνεργασίας των δύο λειτουργών αγορών στο μέλλον.»

Ο κ. Bader Al-Kharafi, εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας δήλωσε: «Αυτή η πρωτοποριακή επένδυση θα αποτελέσει ορόσημο στην ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ. Η πρόσφατη αναδιοργάνωσή του και η συμμετοχή του ως αναδυόμενης αγοράς σε πολλούς σημαντικούς διεθνείς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των FTSE και MSCI, δείχνει ότι το χρηματιστήριο του Κουβέιτ είναι ένας ελκυστικός προορισμός για τους τοπικούς και διεθνείς επενδυτές».





Σχετικά με την National Investment Company

Η National Investments Company, είναι εισηγμένη εταιρία με έδρα το Κουβέιτ, η οποία δραστηριοποιείται στον επενδυτικό τομέα και στην διαχείριση κεφαλαίων. Η εταιρία, μαζί με τις θυγατρικές της, είναι οργανωμένη σε εφτά (7) επιχειρηματικούς τομείς και συγκεκριμένα στη διαχείριση κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων - με έμφαση σε διακριτική (discretionary) και μη διακριτική (non-discretionary) διαχείριση λογαριασμών θεσμικών επενδυτών και ιδιωτών υψηλής καθαρής θέσης (high net worth)-, στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας - με έμφαση στην εγχώρια και διεθνή αγορά ακινήτων-, στην εταιρική χρηματοοικονομική (corporate finance) – με έμφαση στην επενδυτική συμβουλευτική σε Μ&Αs-, στις ιδιωτικές τοποθετήσεις (Private Equity) - με έμφαση σε άμεσες επενδύσεις –, στη διαχείριση διαθεσίμων (Treasury) με έμφαση στην επενδυτική συμβουλευτική στην έρευνα και ανάλυση - με έμφαση στην ανάλυση διαχείρισης κεφαλαίων - και στα ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών.



Σχετικά με την Arzan Financial Group

H Arzan Financial Group, είναι εισηγμένη εταιρία με έδρα το Κουβέιτ η οποία παρέχει εξατομικευμένη χρηματοοικονομική διαχείριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η δραστηριότητα της εταιρίας περιλαμβάνει διαχείριση περιουσίας, διαχείριση δανείων και πιστώσεων, διαχείριση κεφαλαίων και επενδύσεις τύπου Venture Capital. Το τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας συμβουλεύει πελάτες σε θέματα ακίνητης περιουσίας, ιδιωτικών τοποθετήσεων και επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα. Στον τομέα εταιρικής χρηματοοικονομικής η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες σε Μικρο-μεσαίες Εταιρίες (ΜμΕ), προσφέροντας διευκόλυνση στο κεφάλαιο κίνησης σε συνδυασμό με υπηρεσίες factoring χονδρικής λιανικής. Το τμήμα Διαχείρισης Κεφαλαίων και Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών προσφέρει υπηρεσίες χρηματιστηριακές καθώς και πλατφόρμες σε όλη την αγορά της Μέσης Ανατολής. Το τμήμα των Venture Capital επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογικές startups στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική στην Αμερική και στην Ευρώπη.

Σχετικά με την First Investment Company

Η First Investment Co είναι εισηγμένη εταιρία με έδρα το Κουβέιτ η οποία παρέχει κυρίως επενδυτικές υπηρεσίες με βάση τις αρχές της Sharia. Η εταιρία ασχολείται με ιδιωτικές τοποθετήσεις, venture capital και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Έχει 3 Τομείς: Άμεσες Επενδύσεις για τη δημιουργία νέων εταιριών, συμβουλευτική σε Μ&Αs, διαχείριση ακίνητης περιουσίας και Διαχείριση Κεφαλαίων. Διαχειρίζεται 3 funds, το First Gulf Equity Fund, το First Arabian Equity 2000 Fund και το Muthanna Money Market Fund.





Σχετικά με το ΑΤΗΕΧ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΑΤΗΕΧ) από την ίδρυσή του το 1876, συμμετέχει σταθερά στην χρηματοοικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου.

Ο Όμιλός Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελείται από την εισηγμένη εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX)» (Σύμβολο: ΕΧΑΕ), το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ATHEXCSD)» και την «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών (ATHEXClear)». Ο Όμιλος διαθέτει την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τις κατάλληλες πιστοποιήσεις αναφορικά με τα παρακάτω:

Την οργάνωση και λειτουργία χρηματιστηριακών αγορών Την εκκαθάριση συναλλαγών τόσο σε κινητές αξίες και παράγωγα προϊόντα, αποτελώντας έναν από τους 17 αδειοδοτημένους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους (CCP) στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 648/2012 (EMIR), παρέχοντας ήδη υπηρεσίες εκκαθάρισης σε όλες τις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧ) – την Αγορά Κινητών Αξιών, την Αγορά Παραγώγων και την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α). Την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ιδιωτικού δικτύου για την πρόσβαση στο Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Οικοσύστημα, παρέχοντας σημεία πρόσβασης σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο (ATHEX Network). Την παροχή συστημάτων λειτουργιών και υπηρεσιών στην χρηματοοικονομική κοινότητα (επενδυτικές εταιρίες, τράπεζες), λειτουργούς αγορών (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου – ΧΑΚ, Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου – ΔΕΣΦΑ και σύντομα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας – ΕΝΕΧ) και σε τρίτους (υπηρεσίες φιλοξενίας συστημάτων, ανάπτυξη εφαρμογών, κλπ)

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως "Designated Offshore Securities Market (DOSM) υπό τον Κανονισμό S της SEC - USA, και υπό το MPFA του Hong Kong, προσφέρει μέσω των αγορών του λύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία σε επιχειρήσεις, επεκτείνει τις επενδυτικές επιλογές προσφέροντας ένα ασφαλές, σταθερό και αποτελεσματικό περιβάλλον, πλήρως εναρμονισμένο με διεθνείς πρακτικές και με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Έχει αποκτήσει το ISO 22301:2012 το οποίο αποτελεί διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας για όλες τις εταιρίες του, περιλαμβάνοντας όλες τις λειτουργίες του καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει.

Οι εταιρίες του Ομίλου είναι ενεργά μέλη των οργανώσεων: Federation of European Securities Exchanges (FESE), World Federation of Exchanges (WFE), Federation of European and Asian Stock Exchanges (FEAS), European Central Securities Depositories Association (ECSDA) και European Association of CCP Clearing Houses (EACH).

Σε μία περίοδο όπου ο ρόλος των αγορών κεφαλαίου στην αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης εταιριών είναι σημαντικά αναβαθμισμένος, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει λάβει σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προωθήσει τις Ελληνικές εταιρίες στης διεθνή επενδυτική κοινότητα.