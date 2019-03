Όπως αποκαλύπτει η ΕΧΑΕ στην ετήσια έκθεσή της η συμμετοχή της στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ είναι 0,779% που αντιστοιχεί σε επένδυση ύψους 1,03 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι στις 14 Φεβρουαρίου 2019, η Κοινοπραξία που αποτελείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) ως διεθνής λειτουργός χρηματιστηριακών αγορών, και ένα ευρύ αριθμό από κορυφαίους, εισηγμένους ομίλους στο Κουβέιτ, συγκεκριμένα τις Arzan Financial Group (ARZAN), First Investment Company (FIC) και National Investments Company (NIC), κέρδισαν τον διαγωνισμό, μέσω της διαδικασίας κλειστών προσφορών που διοργάνωσε η CMA, για την απόκτηση του 44% του μετοχικού κεφαλαίου του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ.

More in this category: