Στο πλαίσιο του Greek Investment Roadshow στις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 8ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum στη Νέα Υόρκη που διοργανώθηκε από 11 έως 12 Ιουνίου 2019 από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη του Enterprise Greece. Συνολικά συμμετείχαν 61 επενδυτικά funds, 72 διαχειριστές χαρτοφυλακίων, ενώ πραγματοποιήθηκαν 267 κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τις εισηγμένες εταιρείες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το 8ο Ελληνικό Επενδυτικό Forum της Νέας Υόρκης, συνδυάστηκε με επισκέψεις στην Ουάσινγκτον για συναντήσεις με επιχειρηματικούς και πολιτειακούς φορείς και ομάδες επιρροής και στο Σαν Φρανσίσκο για συναντήσεις με το οικοσύστημα τεχνολογίας, καινοτομίας και startups.

Το Greek Investment Roadshow in the USA αποτελεί μία πρωτοβουλία των παραπάνω φορέων, οι οποίοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, προκειμένου να προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ΗΠΑ τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας μας και τις δυνατότητες ευρύτερης Ελληνο-Αμερικανικής συνεργασίας στην οικονομία και το εμπόριο.

Στην αποστολή συμμετείχε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

Στο Forum συμμετείχαν οι ακόλουθες εισηγμένες εταιρείες εκπροσωπούμενες σε ανώτατο επίπεδο:

1.AEGEAN AIRLINES ALPHA BANK ATHENS EXCHANGE GROUP AUTOHELLAS EUROBANK FOURLIS GEK TERNA HELLENIC PETROLEUM IKTINOS HELLAS MOTOR OIL MYTILINEOS NATIONAL BANK OF GREECE OPAP PIRAEUS BANK PROFILE SOFTWARE PUBLIC POWER CORPORATION (DEI) SARANTIS GROUP TERNA ENERGY

Εκπρόσωποι των Διοικήσεων και οι υπεύθυνοι των επενδυτικών σχέσεων των παραπάνω εταιρειών συναντήθηκαν με διαχειριστές κεφαλαίων και επενδυτικούς οίκους σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις (Β2Β). Συνολικά συμμετείχαν 61 επενδυτικά funds, 72 διαχειριστές χαρτοφυλακίων, ενώ πραγματοποιήθηκαν 267 κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τις εισηγμένες εταιρείες.

Στο πλαίσιο του Forum διοργανώθηκε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Outlook and prospects of the Greek economy».

Στην έναρξη της ενημερωτικής εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης, τόνισε: «Το Ελληνικό Χρηματιστήριο ήδη από τις αρχές του 2019, αποτυπώνει τις βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί σε επίπεδο οικονομίας και τις αυξανόμενες προσδοκίες, καταγράφοντας άνοδο του γενικού δείκτη άνω του 37% και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση διεθνώς. Στη θετική πορεία και την αύξηση της ρευστότητας, συμβάλλει σημαντικά η συνεχής βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών των εισηγμένων εταιριών, καθώς και η εκτίμηση ότι οι τράπεζες διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα NPEs».

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Σίμος Αναστασόπουλος δήλωσε: «Η πορεία της ελληνικής οικονομίας και η σταθερότητα που ενισχύεται τόσο από την προκήρυξη των εκλογών και την συντόμευση της προεκλογικής περιόδου όσο και από την προοπτική μιας νέας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας από την κυβέρνηση που θα προκύψει στις 7 Ιουλίου δημιουργεί αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον στις αγορές, όπως αποτυπώθηκε και στις εργασίες του 8ου Investment Forum της Νέας Υόρκης».

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις σημαντικές τομές που ενίσχυσαν τη θέση της ελληνικής οικονομίας κατά τα τελευταία τέσσερα έτη και της επέτρεψαν να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της, να σταθεροποιήσει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, και να ανακτήσει την πρόσβαση της στις διεθνείς αγορές. Αναφέρθηκε επίσης στις θετικές προοπτικές που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία καθώς εμπεδώνεται το κλίμα εμπιστοσύνης και ενισχύεται η ανάκαμψη, αλλά επισήμανε και τους κινδύνους που προκύπτουν από ένα σταδιακά επιδεινούμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και τις προκλήσεις που αυτό συνεπάγεται για την άσκηση οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα.

Ακολούθησαν ομιλίες του Willem H. Buiter, Special Economic Advisor, της Citi στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Greece and Europe: Outlook and Prospects», του Ηλία Ηλιάδη, Αναπληρωτή Διευθυντή Υποστήριξης Επενδύσεων της Enterprise Greece, με θέμα: «Greece in the spotlight: Investment Opportunities for International Investors» και του Ira Kalish, Chief Global Economist, Deloitte στη Νέα Υόρκη, με θέμα: «Global Economic Trends and Greece».

Στο κλείσιμο της ενημερωτικής εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιώργος Χαντζηνικολάου δήλωσε: «Οι παρουσιάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Forum, επιβεβαίωσαν τη σημαντική βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης εντός κι εκτός της χώρας, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

Η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, σε συνδυασμό με την επάνοδο των τραπεζών στην κερδοφορία και την επιταχυνόμενη αντιμετώπιση των NPEs, διασφαλίζει τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Για να υλοποιηθούν τα προαναφερόμενα, αυτό που χρειάζεται είναι απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, προκειμένου το περιβάλλον να καταστεί πιο φιλικό στις επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Χρηματιστήριο, ως ο κύριος μηχανισμός για τη διόδευση των επενδύσεων από το εξωτερικό, θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, όπως άλλωστε έχει αποδείξει διαχρονικά».

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, το Forum υποστηρίχθηκε χορηγικά από κορυφαίους Ελληνικούς και ξένους φορείς της αγοράς με διεθνές κύρος. Συγκεκριμένα, Χρυσοί Χορηγοί του Forum ήταν οι Alpha Finance, Citi, Eurobank Equities/Auerbach Grayson, Investment Βank of Greece, Morgan Stanley, ΝΒG Securities/ Rosenblatt Securities και Piraeus Securities και Αργυρός Χορηγός η Deloitte.