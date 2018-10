Κατά την σημερινή δεύτερη ημέρα της της 58ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων (World Federation of Exchanges - WFE) στην Αθήνα, συζητήθηκαν ορισμένα καίρια θέματα που αφορούν τα χρηματιστήρια και τις κεφαλαιαγορές, όπως η βιωσιμότητα (sustainability) και η εταιρική διακυβέρνηση, το BREXIT και η ανάπτυξη των ETFs.

