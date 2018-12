Μέσω της συμβολής του μέντορα και του επενδυτικού συμβούλου, οι εταιρείες θα έχουν την απαραίτητη καθοδήγηση που θα τις βοηθήσει να αναπτύξουν και να προσαρμόσουν τα τρία παραδοτέα του προγράμματος (Business Plan, Financial Structure and Investment Proposal), και να φτάσουν στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας. Το πρόγραμμα Roots θα φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή με διεθνώς αναγνωρισμένα και έμπειρα στελέχη της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσα από δράσεις δικτύωσης που βασίζονται στη διάχυση βέλτιστων πρακτικών.

