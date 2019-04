Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 30.000 έως 3.000 ευρώ. Αφορούν επιχειρήσεις όπως οι Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε., ΜΙΡΑΝΤΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ – ΤΑΚΗ, ALPHA BANK Α.Ε. ως καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ », ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, J&P (Investments) Ltd.

More in this category: