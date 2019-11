ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

MLS Innovation Inc: Η νέα MAIC γίνεται διαθέσιμη για όλες τιςAndroidσυσκευές

18 Νοεμβρίου, 2019

Η MLS ανακοινώνει την είσοδο της Πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης και Αναγνώρισης Φωνής MAIC™ (ΜLS Artificial Intelligence Center) σε όλες τις Android συσκευές.

Με παρουσία στην αγορά για πάνω από 7 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου κινητού τηλεφώνου με ενσωματωμένες τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής νοημοσύνης, και έχοντας χτίσει μια βάση >300Κ ενεργών χρηστών, η MLS επαναπροσδιορίζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τη φορητή μας συσκευή παρουσιάζοντας την επόμενη γενιά MAIC™.

Πιο συγκεκριμένα, κατεβάζοντας την εφαρμογή, οι χρήστες θα επεκτείνουν τις δυνατότητες της συσκευής τους και θα μπορούν μιλώντας Ελληνικά, να κάνουν μια ευρεία γκάμα από ενέργειες. Ενδεικτικά, θα μπορούν, μιλώντας με φυσικό τρόπο, να ζητήσουν από τη MAIC:

Ξύπνησέ με στις 8 το πρωί

Βρες μου κινέζικα εστιατόρια

Τι καιρό θα κάνει αύριο στο Λονδίνο;

Άνοιξε τα φώτα στο σαλόνι

Βρες το κοντινότερο ATM

Η παραπάνω ενδεικτική λίστα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες αναβαθμίσεις της εφαρμογής, ως απόρροια των αναγκών των χρηστών.

Με δυο διαθέσιμα version στο Play Store, ένα για τις MLS συσκευές και ένα για τις υπόλοιπες Android, ο χρήστης αποκτά για πρώτη φορά στην Ελληνική γλώσσα τις εμπλουτισμένες δυνατότητες που παρέχει η νέα ψηφιακή βοηθός, αναβαθμίζοντας κατά πολύ την εμπειρία χρήσης. Ως εκ τούτου, χρήστες χωρίς εξοικείωση με την τεχνολογία είναι πλέον σε θέση να διευκολύνουν την καθημερινότητα τους, μιλώντας στο κινητό ή στο tablet τους.

Η MAIC™ θα είναι διαθέσιμη δωρεάν για τις συσκευές της MLS, ανεβάζοντας το επίπεδο των MLS smartphone και tablet και δίνοντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στις συσκευές τρίτων, η MAIC™ θα είναι διαθέσιμη με χρέωση, και θα μπαίνει στη θέση της ψηφιακής βοηθού της Google η οποία είναι στα Αγγλικά.

Εκτός από την Ελληνική MAIC™ στο Play Store, η MLS θα προχωρήσει σε εκδόσεις και σε άλλες γλώσσες (Σερβικά, Βουλγαρικά κλπ). Το εν λόγω προϊόν θα παρουσιαστεί και σε παρόχους τηλεπικοινωνιών, με στόχο αποκλειστικές συμφωνίες ανά χώρα για όλα τα Android κινητά που διαθέτει ο εκάστοτε πάροχος στην αγορά του, έναντι ενός royalty ανά συσκευή.

Σχετικά με την MLS Innovation Inc.

Η MLS Innovation Inc. ιδρύθηκε το 1989 με στόχο την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων τεχνολογιών που στόχο έχουν να απλοποιούν την καθημερινή ζωή (Making Life Simple). Το 1998 κατέκτησε το Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Laserlock™, μια πατέντα η οποία εμπόδιζε την αντιγραφή Software CD-ROMs και είχε ήδη πουληθεί σε παραπάνω από 40 χώρες. Η εταιρία συνέχισε να καινοτομεί προσφέροντας το πρώτο ελληνικό CD-ROΜ, την πρώτη Ελληνική Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια και τα πρώτα λογισμικά αναγνώρισης φωνής στα ελληνικά (Talk&Write™) και μετάφρασης (MLS Systran™). Στη δεκαετία του 2000 εισήλθε στην αγορά των ηλεκτρονικών συσκευών, ανέπτυξε και διέθεσε στην αγορά την πρώτη φορητή συσκευή πλοήγησης με ενσωματωμένη Αναγνώριση φωνή, MLS Destinator Talk&Drive™. Η συσκευή έφτασε στα παρμπρίζ εκατοντάδων χιλιάδων αυτοκινήτων στην Ελλάδα όπως και σε 7 ακόμα χώρες. Στη δεκαετία του 2010 η εταιρία ξεκίνησε την ανάπτυξη συσκευών Smartphones και Tablets, οι οποίες χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής νοημοσύνης, φτάνουν στα χέρια εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων κάθε χρόνο. Πρόσφατα η MLS πρόσθεσε στα καινοτόμα προϊόντα της το MLS Easy™. Πρόκειται για κινητό τηλέφωνο με κουμπιά και οθόνη αφής με ένα πολύ εύκολο λειτουργικό σύστημα όπου όλα γίνονται με τη φωνή. Απευθύνεται στο 1/3 των Ευρωπαίων που εξακολουθούν να έχουν κινητά τηλέφωνα με κουμπιά. Τον Ιανουάριο 2019, η MLS Innovation Inc. ανακοινώνει την επίσημη κυκλοφορία της νέας MAIC™ (MLS Artificial Intelligence Center), η οποία αποτελεί την πρώτη -αυτού του τύπου- Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης και Αναγνώρισης Φωνής. Πρόκειται για την έξυπνη ψηφιακή βοηθό που έχει ανθρώπινη μορφή, μιλάει και καταλαβαίνει, κάνει εμπλουτισμένο διάλογο. Η νέα πλατφόρμα της MLS αποτελεί το σημαντικότερο και μεγαλύτερο project που έχει υλοποιήσει η εταιρεία στην 29ετη ιστορία της

Περισσότερες πληροφορίες

https://maic.ai/el/

https://www.mlsinnovation.com/