H Εταιρεία Lamda Development S.A. (η «Εκδότρια») κατόπιν σχετικών διευκρινίσεων επί της από 27.12.2017 γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών τουN. 3556/2007, που έλαβε από τον μέτοχο με την επωνυμίαVoxcoveHoldingsLtd, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

« 1. H εταιρία αλλοδαπού (ελβετικού) ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Rackham Trust Company SA, υπό την ιδιότητά της ως καταπιστευματοδόχος του καταπιστεύματος Folloe Trust, ελέγχει έμμεσα, από κοινού και συντονισμένα με τη VNK Capital Ltd, την εταιρία Voxcove Holdings Ltd, η οποία κατείχε από την 21.12.2017 το 12,83% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Οι ως άνω μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου ελέγχονται από την Rackham Trust Company SA, υπό την ιδιότητά της ως καταπιστευματοδόχου του καταπιστεύματος Folloe Trust, μέσω της συμμετοχής της στην Folloe Fund VCIC Ltd (πρώην Urmailey Investments Limited) με ποσοστό 78,49%. Η Folloe Fund VCIC Ltd είναι η μοναδική μέτοχος της Olympia Group Ltd (πρώην Microstar Ltd), η οποία είναι με τη σειρά της η μοναδική μέτοχος της Grey Squirrel Services Ltd, η οποία κατέχει άμεσα το 50% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Voxcove Holdings Ltd, η οποία κατείχε άμεσα την 21.12.2017 το 12,83% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Το υπόλοιπο 50% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Voxcove Holdings Ltd κατέχεται άμεσα από την VNK Capital Ltd.

Δεν υφίσταται πρόσωπο που να ελέγχει την Rackham Trust Company SA υπό την ως άνω ιδιότητά της ως καταπιστευματοδόχου του καταπιστεύματος Folloe Trust, με την έννοια του ν. 3556/2007.

2. Επισημαίνουμε ότι λόγω εσωτερικής αναδιάρθρωσης, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι μεταβολές σε σχέση με τα δηλωθέντα στο από 27.12.2017 έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου του ν. 3556/2007:

- Η Urmailey Investments Limited την 15.02.2018 από εταιρία περιορισμένης ευθύνης μετατράπηκε σε κεφάλαιο εναλλακτικών επενδύσεων (Alternative Investment Fund) και μετονομάστηκε σε Folloe Fund VCIC Ltd.

- H Microstar Ltd την 26.03.2018 μετονομάστηκε σε Olympia Group Ltd κι εξακολουθεί να ελέγχεται αποκλειστικά (100%) από την Folloe Fund VCIC Ltd.

- H Olympia Group Ltd από την 01.01.2019 ελέγχει κατ' αποκλειστικότητα (100%) την Grey Squirrel Services Ltd. Η Olympia Group SΑ από την 01.01.2019 δεν κατέχει πλέον κανένα ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Grey Squirrel Services Ltd.

Ήδη από την 18.11.2019, η Voxcove Holdings Ltd κατέχει το 10,07% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Πλην των ως άνω αναφερόμενων, ουδεμία άλλη μεταβολή έχει πραγματοποιηθεί στην αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.»