Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εν λειτουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής δυναμικότητας 47 MW ευρισκόμενων στη Βόρεια και Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα έναντι τιμήματος Ευρώ 45,8 εκατ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED (*) η οποία απέκτησε τις μετοχές των εταιριών RADIANT SOLAR HOLDINGS LTD και GREENSOL HOLDINGS LTD οι οποίες αποτελούσαν συμμετοχές της METKA-EGN LTD θυγατρικής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(*) 100% θυγατρική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.