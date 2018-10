H πραγματική οικονομία που εκπροσωπείται από τις βιομηχανίες στάθηκε και σήμερα σε αξιοπρεπή επίπεδα στο Χρηματιστήριο, αποδεικνύοντας ότι το brtand name μίας επιχείρισης είναι το διαβατήριο για κάθε είδους συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Για παράδειγμα η μετοχή του Μυτιληναίου κινήθηκε ανοδικά και σήμερα καταγράφοντας άνοδο 2,92% και αναρριχήθηκε στα 8,81 ευρώ. Ο τίτλος της Μotor Oil σημείωσε κέρδη 4,16% και έκλεισε στα 23,80 ευρώ. Επίσης τα Ελληνικά Πετρέλαια ενισχύθηκαν 1,35% και διαμορφώθηκαν στα 7,49 ευρώ. Ο τίτλος της ΔΕΗ σημείωσε κέρδη 0,86% και έκλεισε στα 1,2840 ευρώ.

