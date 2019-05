Έναν ακόμη ανοδικό μήνα συμπλήρωσε το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Απρίλιο να επιβεβαιώνει τα προγνωστικά αλλά και την παράδοση που τον θέλει σε ποσοστό 80% θετικό την τελευταία 15ετία, ενώ συνολικά το 4μηνο ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή «συγκομιδή» για την αγορά.

Παράλληλα, το κλείσιμο του Απρίλη έγινε πολύ κοντά στα υψηλά δέκα μηνών δείχνοντας ανθεκτικότητα, παρά το γεγονός ότι στις 5-6 τελευταίες συνεδριάσεις του μήνα παρατηρήθηκε κάποια εύλογη κόπωση.

Και διεθνώς, ο Απρίλιος ήταν ένας ακόμη θετικός μήνας για τις αγορές, καθώς έφερε τους δύο από τους τρεις δείκτες της Wall Streetσε νέα ιστορικά υψηλά και τον Dow Jones πλέον να απέχει ελάχιστα από αυτά, πιστοποιώντας ότι το πιο μακροχρόνιο και ανθεκτικό bull market όλων των εποχών για τις παγκόσμιες αγορές συνεχίζεται.

Εν μέσω αυτού του ευνοϊκού περιβάλλοντος το ελληνικό χρηματιστήριο είχε εντυπωσιακά κέρδη το μήνα Απρίλιο, με το Γενικό Δείκτη να ενισχύεται σε ποσοστό 7,19%, τον FTSE 25 να κερδίζει 6,72%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 15,64% συνεχίζοντας το ράλι του.

Σε επίπεδο 4μήνου, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει σημαντική άνοδο σε ποσοστό 26,08% - υποσκελίζοντας εντελώς τις απώλειες όλου του 2018 – ενώ ο τραπεζικός δείκτης είχε άνοδο περί το 45,25%.

Τα στοιχήματα του Μάη

Μπορεί λοιπόν το Χ.Α. να προέρχεται από καλό Απρίλιο αλλά και από επίσης καλό 4μηνο, όμως ο Μάιος πολύ συχνά είναι μήνας ρευστοποιήσεων και «κλειδώματος» κερδών, εξού και το παλιό γνωμικό «Sell in May and go away».

Το ερώτημα είναι θα ισχύσει αυτό το γνωμικό φέτος; Ένα ερώτημα, που μόνο η ίδια η αγορά μπορεί να το απαντήσει.

Και τούτο διότι από τη μία το ελληνικό χρηματιστήριο έχει «κάβα» σημαντικά κέρδη το 4μηνο, από την άλλη το Μάιο υπάρχουν εξελίξεις που μπορούν να προσδώσουν νέο ενδιαφέρον στους επενδυτές. Φυσικά, κανένας δεν πρέπει να αγνοεί πως ο Μάιος είναι μήνας εκλογών για όλη την Ευρώπη, οπότε εύλογα ίσως υπάρξουν τάσεις για μείωση ρίσκου και κλειδώματος της ρευστότητας.

Αύριο Παρασκευή θα βγάλει ετυμηγορία ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS και σύμφωνα με κάποιους αναλυτές πιθανότατα θα αναβαθμίσει την Ελλάδα κατά μια κλίμακα.

Επίσης, μέσα στο πρώτο 10ήμερο του μήνα αναμένεται να εκδοθεί το 7ετές ομόλογο από το ελληνικό δημόσιο, με στόχο ένα επιτόκιο πέριξ του 2,75% με 2,80%, ενώ το ίδιο διάσημα η Ελλάδα θα προβεί σε μερική αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ κατά 3,7 δισ. ευρώ, ώστε να παραμείνει υπόλοιπο περίπου 5,8 δισ. ευρώ.

Την προσεχή Πέμπτη 9 Μαΐου θα λάβει χώρα το 2ο ATHEX Mid-Cap Conference, ήτοι το 2ο road show για τις εισηγμένες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με τη συμμετοχή 16 εταιρειών από αυτό το χώρο του Χ.Α.

Την άλλη Δευτέρα, 13 Μαΐου αναμένεται να αναβαθμιστούν στους δείκτες MSCI Greece οι Εθνική και Eurobank, κάτι που θα φέρει εκτιμώμενες εισροές 130 εκατ. ευρώ.

Στις 16 τρέχοντος θα υπάρξει το Investors Day της Εθνικής Τράπεζας στο Λονδίνο όπου θα παρουσιαστεί το οργανόγραμμα και οι ευρύτεροι στόχοι της τράπεζας στους διεθνείς επενδυτές.

Τέλος, στις 26 Μαΐου έχουμε τις ευρωεκλογές και τις αυτόδιοκητικές εκλογές όπου – όπως και να ‘χει – θα φέρουν τις δικές τους αναταράξεις, αναλόγως με το τι θα προεξοφλήσουν για τις εθνικές εκλογές.