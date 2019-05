To πλήρη έλεγχο της αγοράς είχαν σήμερα οι αγοραστές. Η αναβάθμιση των μετοχών της EUROBANK (+6,05%) και της ΕΘΝΙΚΗΣ(+1,93%) στον ελληνικό δείκτη του MSCI σε συνδυασμό με την επικείμενη πώληση νέου πακέτου τιτλοποιημένων δανείων από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ (+7,93%) έφεραν την αγορά ξανά πάνω από τις 731 μονάδες. Ταυτόχρονα η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα επίπεδα των 100,34 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα πακέτα αφορούσαν κεφάλαια 2,7 εκατ ευρώ.

