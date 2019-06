Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι βασικοί αμερικανικοί δείκτες με τον δείκτη S&P 500 να καταγράφει νέο υψηλό έτους στις 2.955 μονάδες, με κέρδη 1%. Η άνοδος των αμερικανικών δεικτών στηρίχθηκε στον απόηχο του σήματος που έδωσε η Federal Reserve για ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων της στο προσεχές μέλλον και παρά τις ανησυχίες που προκάλεσε νωρίτερα η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Dow Jones τερμάτισε τη συνεδρίαση ενισχυμένος κατά 249 μονάδες ή με άνοδο 0,94%, στις 26.753 μονάδες, ο Nasdaq έκλεισε με κέρδη 1,3% στις 8.051 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον Dow Jones, οι 26 έκλεισαν με κέρδη και μόλις 4 ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με αρνητικό πρόσημο (Walgreens Boots Alliance Inc. -0,04%, Verizon Communications Inc. -0.50%, Merck & Co. Inc. -0.89% και UnitedHealth Group Inc. -0,97%). Τα υψηλότερα κέρδη σημείωσαν οι τίτλοι των United Technologies Corp (+2,58%), Caterpillar Inc. (+2,31%) και Cisco Systems Inc. (+2.28%).

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ