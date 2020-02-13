Με μικρά κέρδη ολοκλήρωσε τελικά τη σημερινή συνεδρίαση η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Παρότι ενδοσυνεδριακά, κατεγράφησαν σημαντικές απώλειες, το Χρηματιστήριο κατάφερε να τις περιορίσει και να κλείσει με θετικό πρόσημο, με τον Γενικό Δείκτη να κρατά τις 920 μονάδες. Τα blue chips έβγαλαν άμυνες και ανέκοψαν την πτώση, που προκάλεσαν σε μεγάλο βαθμό οι τραπεζικές μετοχές.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,29% στις 920,24 μονάδες με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 68,42 εκατ. ευρώ.
Ο FTSE 25 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,63% στις 2.316,17 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,50% στις 827,33 μονάδες.
Σε επίπεδο μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης κέρδη κατέγραψαν: JUMBO (3,24%), ΛΑΜΔΑ (2,89%), COCA COLA (2,68%), ΑΔΜΗΕ (2,56%), ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (1,50%), AEGEAN (1,41%), ΟΛΠ (1,40%), ΟΤΕ (1,09%), ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (0,94%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (0,74%) και ΤΙΤΑΝ (0,66%).
Στον αντίποδα, πτωτικά κινήθηκαν: ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-2,84%), ΠΕΙΡΑΙΩΣ (-2,20%), ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (-2,13%), ΕΘΝΙΚΗ (-1,93%), ALPHA BANK (-1,56%), ΕΥΔΑΠ (-1,33%), VIOHALCO (-1,22%), ΕΛΠΕ (-0,76%), EUROBANK (-0,75%), ΦΟΥΡΛΗΣ (-0,68%), ΕΧΑΕ (-0,65%) και ΣΑΡΑΝΤΗΣ (-0,55%).
Αμετάβλητοι: ΔΕΗ και ΟΠΑΠ.
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