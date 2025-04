Η χθεσινή αντίδραση των αμερικανικών αγορών με ιστορικά ρεκόρ ανόδου πάνω από +10% (S&P, Nasdaq) μετά την μάλλον υποχρεωτική επαναφορά Τραμπ στην λογική (παύση δασμών για 90 ημέρες, επαναφορά στο 10% και υπερδασμούς μόνο στην Κίνα 125%) έδειχνε ότι και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια θα ακολουθούσαν λίγο πολύ παρόμοιο μοτίβο.

Το άνοιγμα σχεδόν όλων των γνωστών ευρωπαϊκών δεικτών ήταν στα επίπεδα του +8% ή και παραπάνω, σε μια προσπάθεια των αγορών να συντονιστούν με τα κελεύσματα (!) του προέδρου Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η ελληνική αγορά με τον ΓΔ να ξεκινάει φουριόζα μέχρι τις 1653 μονάδες (+8,2%) με τις τράπεζες να καταγράφουν ενδοσυνεδριακά ένα θηριώδες ΔΤΡ +10,9% στις 1547 μονάδες και σταδιακή επαναφορά σε πιο γήινες αποδόσεις (ΔΤΡ 1436 +2,9%) με τελική κατάληξη του ΓΔ στις 1582 +3,5% αρκετά χαμηλότερα δηλαδή (-4,5%) από τα υψηλά ημέρας.

Απόλυτη υπεροχή των ανοδικών με 25/0 στον FTSE και 57/1 στον ΓΔ – με καλύτερες όλων στην υψηλή κεφαλαιοποίηση τις ΑΛΦΑ +6%, Bochgr +5,5% , ΜΥΤΙΛ +5,2% στην μεσαία ΚΟΥΕΣ +7,1% , ΙΝΛΟΤ +7,3% και ΑΒΑΞ +7% και με μόνη την μετοχή της ΟΤΟΕΛ πτωτικά εξαιτίας της αποκοπής μερίσματος – και τον τζίρο στα γνωστά υψηλά επίπεδα του τελευταίου διμήνου στα 323 εκατ. αρκετά πάνω από τα χθεσινά (σε πτωτική συνεδρίαση) και με τα 200 εκ. να αφορούν σε συναλλαγές τραπεζικών μετοχών.

Το roller coaster του δεκαπενθημέρου στις αγορές έχει δημιουργήσει εύλογες ανησυχίες στην επενδυτική κοινότητα και ανεξάρτητα της θετικής – για την ώρα – έκβασης της κατάστασης , οι περισσότεροι προσπαθούν να αφουγκραστούν με ποιόν τρόπο θα κυβερνηθεί η υπερδύναμη τα επόμενα 3,5 χρόνια χωρίς να υποστεί ο υπόλοιπος κόσμος αμετάκλητες ζημιές.

Η πραγματικότητα (τιμές Ομολόγων στις ΗΠΑ , παγκόσμιο sell off στα χρηματιστήρια, εκτιμήσεις επενδυτικών τραπεζιτών) ώθησε την αμερικάνικη ηγεσία να ανακρούσει πρύμναν αλλά η γενεσιουργός αιτία της απίστευτης αναταραχής και αβεβαιότητας παραμένει: MAGA at any cost και at any price (?) ειδικά όταν η ουσία της οικονομικής πολιτικής που αυτό πρεσβεύει στηρίζεται σε λάθος υποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι αγορές παγκοσμίως θα πρέπει να βάλουν στην εξίσωση των τιμών και την μη προβλεπτικότητα του παράγοντα Τραμπ με ό,τι αυτό σημαίνει για το ρίσκο σε μετοχικές – και όχι μόνο -αξίες και την αλλαγή ως ένα βαθμό της επενδυτικής τακτικής σε μια πολύ πιο ενεργή διαχείριση με μικρότερη χρονική στόχευση από ότι συνήθως.

Κάτι τέτοιο συνέβη και σήμερα στην αγορά που ενώ οι εξελίξεις δικαιολογούσαν σημαντικά υψηλότερη κατάληξη (πάνω από το κρίσιμο όριο των 1630 μονάδων) η γενικότερη εικόνα βάρυνε στις αποφάσεις των επενδυτών μη θέλοντας να πάρουν επιπλέον ρίσκα με το κλείσιμο του ΓΔ να είναι εμφανώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων και τις επιφυλάξεις για το βραχυπρόθεσμο μέλλον να είναι ξανά στο επίκεντρο.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης



Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr