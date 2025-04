Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί εβδομαδιαία άνοδος με «παράσημο» από την Γκεοργκίεβα Κύριο

Επειδή πολλή κουβέντα γίνεται τελευταία για τους λόγους που υπεραποδίδει το ΧΑ έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών (ενδεικτικά +2.4% vs IBEX , +5,3% vs DAX , +8,4% vs MIB & +14,5% vs CAC), η δήλωση της Γενικής Διευθύντριας του ΔΝΤ Κ.Γκεοργκίεβα δίνει την απάντηση.