— Know your customer (KYC)

Ο Constance Hunter, Chief Economist της KPMG US και ένας εκ των συγγραφέων της έκθεσης, δήλωσε «Το cryptocurrency είναι ένα αξιοσημείωτο και καινοτόμο άλμα προς τα εμπρός, αλλά αυτό δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρό ώστε να ικανοποιήσει όλα τα κριτήρια για τη δημιουργία ενός πραγματικού νομίσματος. Υπάρχουν ακόμα σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να μπορέσουν να τύχουν παγκόσμιας αποδοχής».

Η μελλοντική επιτυχία των cryptoassets θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα να θεσμοθετηθούν εντός ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και ευρείας χρήσης από παραδοσιακούς αλλά και αναδυόμενους φορείς του παγκόσμιου οικοσυστήματος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει η νέα έκθεση Institutionalization of Cryptoassets από την KPMG, που διεξήχθη με τη συμβολή της Coinbase και άλλων εταιρειών του κλάδου.

More in this category: