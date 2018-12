Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία έρευνας του Cambridge Centre for Alternative Finance, τα οποία παρουσιάζει το Bloomberg, ο αριθμός των πιστοποιημένων «χρηστών»/ επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην αγορά των κρυπτονομισμάτων σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα στα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους, την ίδια ώρα που η τιμή του Bitcoin κατέγραψε «βουτιά» σχεδόν 80%. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των «χρηστών» / επενδυτών κατέγραψε αύξηση στα 35 εκατομμύρια φέτος, έναντι 18 εκατομμυρίων πέρυσι.

More in this category: