Σύμφωνα με το Bloomberg, η έντονη αβεβαιότητα θα πρέπει να κρατήσει μακριά τους επενδυτές, έστω προς το παρόν. Ο Thu Lan Nguyen, στρατηγικός αναλυτής της αγοράς συναλλάγματος στην Commerzbank αναφέρει ότι «Η στερλίνα είναι πιθανότατα το χειρότερο νόμισμα για τους επενδυτές αυτή τη στιγμή». Οι πιθανότητες no deal και συμφωνίας είναι πολύ κοντά, εξηγεί, και επομένως κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την κατεύθυνση του νομίσματος.

