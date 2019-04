Την πιθανότητα παράτασης εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας απο την Ε.Ε. όπως και το ενδεχόμενο προκήρυξης νέων εκλογών βλέπουν η UBS αλλά και η Citigroup. Η αμρικανική επενδυτική τράπεζα υπογραμμίζει ότι υπάρχει η πιθανότητα οι εκλογές να επαναφέρουν όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι, από το no deal έως και το δεύτερο δημοψήφισμα.

More in this category: