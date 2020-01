Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η εταιρεία αποχώρησε γιατί θέλει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της δικής της πλατφόρμας πληρωμών M-Pesa, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2007 στην Κένυα και γνωρίζει ιδιαίτερη επιτυχία στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Παρότι έκτοτε και μέχρι σήμερα οι σποραδικές προσπάθειες της Vodafone να εγκαινιάσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία και σε άλλες χώρες εκτός Αφρικής (Ινδία, Αφγανιστάν, Ρουμανία ή Αλβανία) δεν έχουν στεφθεί με επιτυχία, η Vodafone θέλει να εξελίξει το μοντέλο της M-Pesa, δημιουργώντας μια πλατφόρμα που θα προσφέρει αρκετές επιπλέον υπηρεσίες, (εκτός των πληρωμών) μέσω συνεργασιών τόσο με εταιρείες τεχνολογίας όσο και με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ευελπιστώντας ότι η αλλαγή αυτή θα τη βοηθήσει να μπει σε νέες αγορές.

