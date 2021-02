Το Bitcoin μειώθηκε κατά 5,84% στα 43.418,02 $ την Κυριακή 28/2, χάνοντας 2.691,96 $ από το προηγούμενο κλείσιμο.

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο και πιο γνωστό κρυπτονόμισμα στον κόσμο, έχει μειωθεί 25,6% από το υψηλό του έτους στα 58.354,14 $ στις 21 Φεβρουαρίου.

Η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε φέτος, καθώς μεγάλες εταιρείες όπως η BNY Mellon, ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων BlackRock Inc και ο γίγαντας πιστωτικών καρτών Mastercard Inc. υποστήριξαν κρυπτονομίσματα, ενώ άλλες όπως η Tesla Inc Square Inc και η MicroStrategy Inc επένδυαν σε bitcoin.

Παράλληλα, το Ether, το νόμισμα που συνδέεται με το δίκτυο blockchain ethereum, έπεσε 9,59% στα 1.319,12 $ την Κυριακή, χάνοντας 139,91 $ από το προηγούμενο κλείσιμο.