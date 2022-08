Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η φετινή χρονιά για τους miners κρυπτονομισμάτων, καθώς αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα νομίσματά τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτή η τάση φαίνεται να συνεχίζεται και στο τρίτο τρίμηνο του έτους για ορισμένους.

Η τιμή του Bitcoin παρουσίασε μια σύντομη σημαντική ανάκαμψη, πριν αντιμετωπίσει την απόρριψη κοντά στο επίπεδο των 25.000 δολαρίων. Έκτοτε, βρίσκεται σε πτωτική τροχιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη πίεση για πωλήσεις στους miners Bitcoin.

Ωστόσο, κατά τη σύντομη ανάκαμψη στις αρχές Αυγούστου, κατάφεραν να εξασφαλίσουν κάποια κέρδη πουλώντας τα tokens τους.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Glassnode που κοινοποίησε ο δημοφιλής trader Άλι Μαρτίνεζ, σχεδόν 6.000 Bitcoin πουλήθηκαν από τους miners του δικτύου τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με το επίπεδο τιμών κατά τη διάρκεια του χρόνου πώλησης, η αξία τους υπολογίζεται περίπου στα 142 εκατομμύρια δολάρια.

«Οι miners Bitcoin φαίνεται να έχουν εκμεταλλευτεί την πρόσφατη άνοδο για να καταγράψουν κέρδη. Τα δεδομένα δείχνουν ότι πούλησαν 5.925 Bitcoin τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αξίας περίπου 142 εκατομμυρίων δολαρίων», σημειώνει ο Μαρτίνεζ.

Λόγω της κατάρρευσης των τιμών των κρυπτονομισμάτων φέτος, οι miners Bitcoin έχουν πιεστεί ιδιαίτερα, ενώ δεν γλίτωσαν ούτε οι μεγάλες εγκαταστάσεις εξόρυξης. Οι τρεις κορυφαίες εταιρείες εξόρυξης Bitcoin που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ φέρεται να έχασαν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Οι τριμηνιαίες εκθέσεις κερδών των Core Scientific Inc., Marathon Digital Holdings Inc. και Riot Blockchain Inc δείχνουν απώλειες 862 εκατομμυρίων δολαρίων, 192 εκατομμυρίων δολαρίων και 366 εκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.