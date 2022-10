Η συλλογή NFT από τον θρυλικό ηθοποιό Άντονι Χόπκινς έσπασε κάθε ρεκόρ εν μέσω bear market, καθώς ξεπούλησε μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.

Αψηφώντας την τάση μείωσης των πωλήσεων NFT, ο βραβευμένος ηθοποιός είδε την πρώτη του συλλογή, «The Eternal Collection», να εξαντλείται μέσα σε λιγότερα από επτά λεπτά.

Η πώληση- ρεκόρ ανακοινώθηκε από το Orange Comet Inc., που σχεδιάζει NFT, στις 14 Οκτωβρίου. Η εταιρεία, η οποία συνεργάστηκε με τον δημοφιλή ηθοποιό για το ψηφιακό έργο τέχνης, ισχυρίστηκε ότι ήταν η ταχύτερη πώληση στην ιστορία του OpenSea.

Η συλλογή ανακοινώθηκε αρχικά στα μέσα Αυγούστου για να γιορτάσει τη μακρά και ποικιλόμορφη καριέρα του ηθοποιού.

Η Eternal Collection περιλαμβάνει 1.000 μοναδικές εικόνες και κινούμενα σχέδια που απεικονίζουν διάφορες στιγμές και χαρακτήρες από την επιτυχημένη καριέρα του ηθοποιού. Έχουν σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζουν αρχετυπικές πτυχές της καριέρας του κατά τη διάρκεια των δεκαετιών και περιλαμβάνουν κομμάτια όπως The Eternal, The Jester, The Lover, The Rebel, The Hero, The Ruler, The Sage, The Magician, The Giver, The Explorer και The Creator.

Σύμφωνα με το OpenSea, η συλλογή «απεικονίζει τους ευρέως διαφορετικούς χαρακτήρες που ενσάρκωσε ο Σερ Άντονι στη λαμπρή κινηματογραφική του καριέρα αντλώντας έμπνευση από τη μοναδική προσέγγισή του στην τέχνη».

Η κατώτερη τιμή που πουλήθηκε κάποιο από τα NFT είναι το 0,77 Ethereum (περίπου 1.000 δολάρια σε τρέχουσες τιμές), ενώ καταμετρώνται 619 κάτοχοι. Το πιο ακριβό έχει ήδη καταχωρηθεί προς μεταπώληση στα 10.000 Ethereum.

Κατά την κυκλοφορία, η ζήτηση στο OpenSea ήταν τόσο μεγάλη που εμπόδισε τα NFT να κοπούν για την πρώτη ώρα.

Ο Χόπκινς δεν πίστευε επίσης την τόσο μεγάλη ανταπόκριση. «Είναι τιμή μου που είμαι μέλος της ομάδας Orange Comet. Η συνεργασία μας ήταν μια από τις μεγαλύτερες εμπειρίες της ζωής μου», δήλωσε.

Το ρεκόρ δεν συνάδει με την εικόνα της αγοράς NFT

Η πώληση-ρεκόρ αψήφησε μια bear market που είδε τις πωλήσεις NFT να μειώνονται τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τον market tracker της Nonfungible, οι πωλήσεις NFT έχουν υποχωρήσει σχεδόν 90% από την αρχή του έτους από περίπου 160 χιλιάδες ανά ημέρα σε περίπου 20 χιλιάδες πλέον.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το Bloomberg ανέφερε ότι οι όγκοι NFT έχουν κάνει… βουτιά 97% από την κορύφωσή τους τον Ιανουάριο, καθώς ο «crypto winter» γίνεται όλο και πιο βαρύς.