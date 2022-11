Το μεγαλύτερο ράλι των αμερικανικών μετοχών εδώ και μήνες δεν ήταν αρκετό για να απαλύνει τον πόνο των κατόχων μετοχών που συνδέονται με τον χώρο των κρυπτονομισμάτων, ορισμένες από τις οποίες οδεύουν προς τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες των τελευταίων ετών εν μέσω της κατάρρευσης του FTX.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Robinhood Markets Inc., MicroStrategy Inc. και Galaxy Digital Holdings Ltd. έχουν η καθεμία σημειώσει πτώση τουλάχιστον 15% αυτή την εβδομάδα, με τους αναλυτές της Piper Sandler να χαρακτηρίζουν την πτώση της FTX «σαφές πλήγμα» για τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Η νευρικότητα συνεχίστηκε σήμερα, καθώς η αυτοκρατορία του FTX του Sam Bankman-Fried κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. Αυτό συνέβη λιγότερο από 48 ώρες μετά την απόσυρση της Binance από μια προσφοράς διάσωσης.

Η Robinhood βρίσκεται σε τροχιά για τη χειρότερη εβδομάδα της από τον Απρίλιο, καθώς η πτώχευση του FTX απομακρύνει κάθε ελπίδα ότι το ανταλλακτήριο θα μπορούσε να αγοράσει την πλατφόρμα συναλλαγών, εν μέσω ερωτημάτων γύρω από το 7,6% του μεριδίου του Bankman-Fried στην εταιρεία.

Η MicroStrategy, η οποία αγοράζει μαζικά Bitcoin από το 2020, βρίσκεται σε τροχιά για την πιο απότομη πτώση των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών, με τη μετοχή να χάνει το 37% της αξίας της τις τελευταίες πέντε ημέρες.

Σε ελεύθερη πτώση οι μετοχές

Μια άλλη μετοχή σε ελεύθερη πτώση είναι η Silvergate Capital, η οποία οδεύει και αυτή προς πτώση εβδομαδιαία πτώση ρεκόρ κατά 37%, ενώ περισσότερα από 5 δισ. δολάρια εξανεμίστηκαν από την αξία μιας σειράς εταιρειών, όπως δείχνουν τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η άσχημη πορεία για τις μετοχές που είναι εκτεθειμένες στα κρυπτονομίσματα προσέφερε μια έντονη αντίθεση με την ευρύτερη αγορά, η οποία βρίσκεται σε τροχιά για την καλύτερη εβδομάδα από τον Ιούνιο. Το ευρύτερο ράλι θα μπορούσε μόνο να ανακόψει τις απώλειες για μετοχές όπως η Coinbase Global και η Hut 8 Mining.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων έχει χάσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία φέτος, με το Bitcoin να έχει σημειώσει πτώση έως και 75% από τα υψηλά του προηγούμενου έτους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό μαζί με την ευρύτερη διολίσθηση των μετοχών, έχει εξαλείψει το 46% της αξίας του iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) της BlackRock από το ντεμπούτο του τον Απρίλιο.