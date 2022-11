Η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει προγραμματίσει πειράματα για ένα ψηφιακό γιεν με τρεις megabanks και περιφερειακές τράπεζες στη χώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Nikkei την Τετάρτη (23/11).

Από την άνοιξη του 2023, η BoJ θα συνεργαστεί με ιδιωτικές τράπεζες και άλλους οργανισμούς για να εντοπίσει τυχόν προβλήματα με καταθέσεις και αναλήψεις και να ελέγξει ότι ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας (CBDC) μπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών και σε περιοχές χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σημειώνει το ρεπορτάζ.

Αν και οι τράπεζες δεν κατονομάζονται, οι τρεις «megabanks» της Ιαπωνίας θεωρούνται κυρίως οι Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. και Mizuho Financial Group Inc.

Η BoJ εντάχθηκε πέρυσι σε έναν αυξανόμενο κατάλογο κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως που εξερευνούν τη δημιουργία CBDC, αναπτύσσοντας ένα δοκιμαστικό περιβάλλον για ένα ψηφιακό γιεν και διερευνώντας βασικές λειτουργίες όπως η έκδοση, η διανομή και η εξαγορά.

Πέρυσι, αξιωματούχος της BoJ δήλωσε ότι είναι προτεραιότητα της κεντρικής τράπεζας να διασφαλίσει ότι ένα CBDC επιτρέπει τον ανταγωνισμό μεταξύ ιδιωτικών παρόχων πληρωμών και είναι καθολικά προσβάσιμο από το κοινό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πείραμα θα διαρκέσει δύο χρόνια και η κεντρική τράπεζα θα αποφασίσει αν θα εκδώσει CBDC το 2026.