Ο τραπεζικός τομέας των Ηνωμένων Πολιτειών διστάζει να συναλλάσσεται πλέον με εταιρείες κρυπτογράφησης, μετά το κλείσιμο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ήταν φιλικά προς τα περισσότερα κρυπτονομίσματα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ειδικοί του κλάδου, τραπεζικά στελέχη και επενδυτές αναφέρουν διάφορες περιπτώσεις τραπεζών που δυσκολεύουν τις συνεργασίες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Σε κάποιες η διαδικασία παίρνει πάρα πολύ χρόνο, ενώ άλλες ξεκάθαρα λένε ότι δεν θέλουν να έχουν συναλλαγές με τον κλάδο της κρυπτογράφησης.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι εταιρείες κρυπτογράφησης αναζητούν απεγνωσμένα νέους συνεργάτες μετά την κατάρρευση των Silvergate Bank, Signature Bank και Silicon Valley Bank μέσα σε μια εβδομάδα στα μέσα Μαρτίου.

Για παράδειγμα, η Cross River Bank έλαβε πάνω από 100 νέα αιτήματα πελατών μόλις λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο της SVB και της Signature. Αν και δεν ήταν όλοι αυτοί οι πελάτες εταιρείες κρυπτογράφησης, οι ελβετικές τράπεζες που είναι φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα έχουν δει ανάλογη άνοδο στα σχετικά αιτήματά τους τελευταία, ιδιαίτερα από πρώην πελάτες της Silvergate.

Δυστυχώς για τον κλάδο, η Cross River απέρριψε σχεδόν όλα αυτά τα αιτήματα. Ο εκπρόσωπος Τύπου Έντεν Χόφμαν είπε στο Bloomberg ότι η εταιρεία «εξετάζει μόνο εταιρείες με υπάρχουσες σχέσεις με την Cross River που είναι πελάτες blue-chip και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του fintech οικοσυστήματος».

Ορισμένες μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες – συμπεριλαμβανομένων των JP Morgan Chase και Bank of New York Mellon – έχουν επιλέξει να έχουν συναλλαγές με τον κλάδο. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Bitstamp, Μπόμπι Ζαγκότα, ισχυρίζεται ότι έχουν μακρές διαδικασίες ενσωμάτωσης που μπορεί να διαρκέσουν έως και 6 μήνες. Το ίδιο το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούσε κάποτε τη SIlvergate και τη Signature, αλλά πλέον είναι στην MVB Financial Corp. και Customers Bancorp, ενώ αναζητά επιπλέον περιφερειακούς συνεργάτες.

Είναι… κυβερνητική συνωμοσία;

Ενώ οι οικονομικές αρχές δεν έχουν έχουν επιβάλλει απαγορεύσεις στον τομέα της κρυπτογράφησης, η Federal Reserve, η FDIC και η OCC έχουν εκδώσει οδηγίες προς τις τράπεζες σχετικά με τους κινδύνους που πρέπει να λάβουν υπόψη όταν συναλλάσσονται με εταιρείες κρυπτογράφησης. Ο ένας αφορά το «απρόβλεπτο» των εισροών και εκροών καταθέσεων, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει αστάθεια για μια τράπεζα που είναι υπερβολικά εκτεθειμένη στον κλάδο σε περιόδους πανικού στην αγορά σε ολόκληρη τη βιομηχανία.

Κάποιοι υποψιάζονται ότι η ταχεία καταστολή των τραπεζικών εταίρων των κρυπτονομισμάτων, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ρυθμιστικές ενέργειες εναντίον μεγάλων εταιρειών του κλάδου είναι μέρος μιας ευρύτερης κυβερνητικής συνωμοσίας για την έξοδο των κρυπτονομισμάτων από τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, ο Τομ Έμερ, βουλευτής που υποστηρίζει τα κρυπτονομίσματα, έχει καταγγείλει ξεκάθαρα το αναγκαστικό κλείσιμο της Signature Bank από την κυβέρνηση ως σκόπιμη επίθεση κατά της κρυπτογράφησης.

Ο Νικ Κάρτερ της Castle Island Ventures έχει διαδώσει αυτή τη θεωρία με το όνομα «Operation Chokepoint 2.0».

Νατάσα Παπαδημητροπούλου

