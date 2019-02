Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times οι Ιάπωνες αξιωματούχοι εξέτασαν το ενδεχόμενο ακόμη και να ακυρώσουν τον γύρο διαπραγματεύσεων, που έχει προγραμματιστεί να αρχίσει αυτή την εβδομάδα, ύστερα από επιστολή, που έλαβαν από τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Τζέρεμι Χαντ και τον υπουργό Διεθνούς Εμπορίου, Λίαμ Φοξ.

