Σε αρνητικό έδαφος διαμορφώνονται και σήμερα οι βασικότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, ακολουθώντας το χθεσινό sell off αλλά και τα χαμηλότερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα για τον πληθωρισμό.

