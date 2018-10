Στο μέτωπο των επιχειρήσεων η αύξηση των πωλήσεων της Bank of New York Mellon στο γ΄ τρίμηνο ήταν χαμηλότερη των προσδοκιών. Τα συνολικά έσοδα της BNY Mellon αυξήθηκαν κατά 1% στα 4,07 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για 4,15 δισ. δολάρια. Αντίθετα τα αποτελέσματα της Philip Morris International υπερέβησαν τις εκτιμήσεις για το γ΄ τρίμηνο.Η Marlboro ανακοίνωσε ότι εμφάνισε καθαρά κέρδη 2,242 δισ. δολαρίων στο τρίμηνο με τη μετοχή της στη Wall Street να καταγράφει κέρδη άνω του 3%.

