Την ίδια στιγμή στο μέτωπο των επιχειρήσεων η CVS Health Corp. σημειώνει άνοδο άλμα του 2% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 6,7% το τελευταίο τρίμηνο. Από την πλευρά της η Eli Lilly & Co. ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ την ίδια στιγμή η φαρμακευτική αναθεώρησε ανοδικά το guidance για το 2018.

