Στο ταμπλό, η μετοχή της Apple διολισθαίνει 2,5% στα 188 δολάρια, μετά τα δημοσιεύματα ότι ο τεχνολογικός κολοσσός θα περιορίσει την παραγωγή σε τρία νέα μοντέλα iPhone. Αναλυτικότερα, οι τεχνολογικές μετοχές βρίσκονται για άλλη μία συνεδρίαση στο στόχαστρο, καθώς οι Financial Times αναφέρουν ότι οι κινεζικές αρχές έχουν ισχυρές αποδείξεις για αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις από τη Samsung , τη SK Hynix και τη Micron Technology.

More in this category: