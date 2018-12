Η Apple σημειώνει βουτιά 2% μετά την ανακοίνωση της Qualcomm Inc. ότι έχει πετύχει μια διαταγή κινεζικού δικαστηρίου κατά της Apple Inc. η οποία απαγορεύει την πώληση ορισμένων μοντέλων του iPhone στη χώρα.

