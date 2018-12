Αναλυτικότερα στο ταμπλό ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρούσε κατά 0,1% ενώ ο δείκτης Nikkei έκλεισε 0,34% χαμηλότερα στις 21.148 μονάδες. Οριακά υψηλότερα ο Shanghai Composite στις 2.586 μονάδες, ο CSI στις 3.147 μονάδες, κατά 0,42% ενισχύεται ο ASX στις 5.651 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Sent σταθεροποιείται στις 25.756 μονάδες και ο Kospi οριακά χαμηλότερα στις 2.052 μονάδες.

More in this category: