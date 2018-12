Στο μέτωπο των επιχειρήσεων η General Electric Co. παρουσίασε έντονη ανοδική κίνηση κατά 5,5%. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της μονάδας φροντίδας υγείας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η GE συνεργάζεται με τις Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase και Morgan Stanley στη σχεδιαζόμενη IPO.

