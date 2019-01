Στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei έκλεισε με κέρδη 1,06%, ο ASX 200 στην Αυστραλία ενισχύθηκε κατά 0,98% και ο New Zealand στη Νέα Ζηλανδία σημείωσε άνοδο 1,41%.

More in this category: