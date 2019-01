Η ανακούφιση των επενδυτών ακολούθησε την ανακοίνωση της κινεζικής κυβέρνησης ότι ο αντιπρόεδρος Liu He θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για τις εμπορικές συνομιλίες που θα διεξαχθούν στις 30 και 31 Ιανουαρίου.

