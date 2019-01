Παράλληλα, τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΚΤ έδειξαν ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (non-performing loans and advances) που είχαν 107 μεγάλες τράπεζες μειώθηκαν στα 627,7 δισ. ευρώ ή το 4,17% του συνόλου στο τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους, έναντι 657,15 δισ. ευρώ ή 4,40% του συνόλου στο δεύτερο τρίμηνο.

