Οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ - Κίνας σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων ξεκινούν σήμερα σε αμερικανικό έδαφος και θα κορυφωθούν την Πέμπτη, όταν θα φθάσει στην Ουάσινγκτον ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Liu He.

More in this category: