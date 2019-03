Ο Πρόεδρος της Fed New York δήλωσε ότι το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων είναι κατάλληλο, ενώ στην περιοδική οικονομική έκθεση της Fed αναφέρεται ηπιότερη οικονομική ανάπτυξη εξαιτίας της επίπτωσης της μερικής αναστολής λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του αμερικανικού δημοσίου.

More in this category: