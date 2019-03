Το κινεζικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι ο Κινέζος αντιπρόεδρος Liu He μίλησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό υπουργό οικονομικών Steven Mnuchin και τον εμπορικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Robert Lighthizer, με τις δυο πλευρές να σημειώνουν περαιτέρω ουσιαστική πρόοδο στις εμπορικές συζητήσεις.

