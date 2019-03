Άνοδο σημείωσε την Τετάρτη η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 6.418.282.700, αυξημένα κατά 0,15%.

Ανοδικά κινήθηκαν οι τρεις στις τέσσερις κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, τα Funds of Funds Μετοχικά έκλεισαν στα 263.519.182 ευρώ (0,07%), Funds of Funds Μικτά αμετάβλητα στα 744.892.529 ευρώ και Funds of Funds Ομολογιακά στα 38.903.365 ευρώ (0,21%).

Τα Διαχείρισης Διαθεσίμων διαμορφώθηκαν στα 499.728.596 ευρώ (0,04%) και τα Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας στα 202.234.006 ευρώ (-0,13%).

Τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή διαμορφώθηκαν στα 485.768.163 ευρώ (0,18%), Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας στα 875.813.383 ευρώ (0,11%), Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων χωρών στα 449.929.772 ευρώ (0,13%), Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων χωρών στα 4.901.492 ευρώ (-0,22%).