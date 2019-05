Ο αντιπρόεδρος της Κίνας, Liu He ταξιδεύει στις ΗΠΑ στον απόηχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των εμπορικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως το Πεκίνο προσέρχεται στις συνομιλίες με στόχο μία συμφωνία.

