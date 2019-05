Στο μέτωπο των σινο-αμερικανικών διαπραγματεύσεων ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες που διεξήχθησαν την προηγούμενη εβδομάδα ως εποικοδομητικές, ωστόσο επανέλαβε την άποψη ότι η Κίνα αναθεώρησε τη στάση της σε ορισμένα σημεία που είχαν συμφωνηθεί, δυσχεραίνοντας την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Κίνας, Liu He, δήλωσε ότι οι συζητήσεις ήταν σχετικώς ικανοποιητικές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ΗΠΑ έδωσαν στην Κίνα χρονικό περιθώριο ενός μήνα για να επιτευχθεί εμπορική συμφωνία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση απείλησαν με επιβολή δασμών στο σύνολο των εισαγωγών κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ.

