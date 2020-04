Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διολισθαίνει κατά 2,03% και διαπραγματεύεται στις 23.170,97 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 1,67% στις 2.775,99 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί κατά 1,66% στις 8.418,61 μονάδες.

Πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα των επενδυτών στην καθίζηση των τιμών του πετρελαίου.

Η ιστορική βουτιά των τιμών του πετρελαίου τη Δευτέρα, με το sell-off να συνεχίζεται και σήμερα έχει πλήξει καίρια την επενδυτική ψυχολογία. Επιπλέον, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το ανεξέλεγκτο ξεπούλημα στην αγορά του πετρελαίου είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει ένα κύμα μαζικών χρεοκοπιών στην αγορά τους επόμενους μήνες, δυσχεραίνοντας την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ότι σχεδιάζει να υπογράψει μια εκτελεστική διαταγή για την προσωρινή αναστολή της μετανάστευσης στις ΗΠΑ. «Υπό το πρίσμα της επίθεσης του Αόρατου Εχθρού και με βάση την ανάγκη να προστατέψουμε τις θέσεις εργασίας των σπουδαίων πολιτών των ΗΠΑ, θα υπογράψω μια εκτελεστική διαταγή για την προσωρινή αναστολή της μετανάστευσης στις ΗΠΑ», αναφέρει στην ανάρτηση του ο Αμερικανός πρόεδρος.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!