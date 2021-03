Μικτή ήταν η εικόνα στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ασίας, με τους επενδυτές να βάζουν στο στόχαστρο τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, σε συνέχεια του χθεσινού sell off στις μετοχές του Nasdaq στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ.

Απότομη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές δύο εισηγμένων κινεζικών εταιρειών, καθώς η αμερικανική ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών υιοθέτησε μέτρα, που θα εκδιώκουν ξένες εταιρείες από τη Wall Street, εάν δεν συμμορφώνονται με τα ελεγκτικά πρότυπα των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές της Baidu Inc - οι οποίες έκαναν ντεμπούτο την Τρίτη (23/3) – μειώθηκαν κατά 8,85%, η Alibaba Group Holding Ltd υποχώρησε κατά 4,2%, η JD.Com Inc έχασε 4,45% και η Netease Inc σημείωσε πτώση 3%.

Σύμφωνα με το Reuters, η εξέλιξη αυτή έρχεται μια ημέρα αφότου οι αμερικανικές αρχές υιοθέτησαν νόμο που είχε περάσει η κυβέρνηση Τραμπ. Με βάση αυτόν συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες θα προσδιοριστούν από την SEC, θα κληθούν να υποβάλλουν συγκεκριμένα έγγραφα προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν ανήκουν ή ελέγχονται από κυβερνητικές οντότητες της Κίνας.

Όσο για τις κυριότερες μετοχές, στην Ιαπωνία ο δείκτης Nikkei ενισχύθηκε κατά 1,14% στις 28.729,88 μονάδες και στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε σε θετικό έδαφος κατά 0,17% στις 6.790,60 μονάδες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δείκτης KOSPI στη Νότια Κορέα κέρδισε 0,40% στις 3.008,33 μονάδες, στην Ταϊλάνδη ο SET καταγράφει άνοδο 0,42% στις 1.577,35 μονάδες και στην Ταϊβάν ο Weighted κινήθηκε ανοδικά κατά 0,17% στις 16.060,14 μονάδες.

Από την άλλη πλευρά, στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng έχασε 0,23% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 27.853 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite υποχώρησε κατά 0,10% στις 3.363,59 μονάδες, ενώ αντίθετα ο Shenzhen Component ενισχύθηκε κατά 0,10% στις 13.421,16 μονάδες.