To Σάββατο, ο γενικός γραμματέας της Ιντερπόλ, ο γερμανός Γιούργκεν Στοκ, ζήτησε από την Κίνα «αποσαφηνίσεις» για την κατάσταση του προέδρου του οργανισμού, ηλικίας 64 ετών, που δεν έχει δώσει σημεία ζωής στην οικογένειά του από τα τέλη του Σεπτεμβρίου όταν επισκέφθηκε την Κίνα.

Η Κίνα επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής, τις πληροφορίες που την ήθελαν να έχει υπό κράτηση τον πρόεδρο της Ιντερπόλ, λέγοντας ότι ο Μεν Χονγκουέι βρίσκεται σε καθεστώς έρευνας για «εικαζόμενη παράνομη» συμπεριφορά, όπως μετέδωσε το Associated Press.

